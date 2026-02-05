La settima giornata di ritorno nel campionato di Serie C Unica maschile porta con sé diversi incroci significativi sia nella parte alta sia nella zona bassa della classifica.

Dopo l’allungo in vetta, la Sirius Nuoro cerca conferme sabato alle 20 sul parquet della Ferrini Quartu. Trasferta impegnativa anche per l’Olimpia Cagliari, attesa sabato alle 18 dalla sfida esterna contro i Demones Ozieri.

Reduce dal successo esterno nel derby sulcitano contro Calasetta, la Scuola Basket Carbonia torna davanti al proprio pubblico per affrontare la Dinamo Academy. Sempre sabato, alle 17.30, al PalaSimula è in programma il derby sassarese tra Aurea Sassari e Sant’Orsola.

Il turno si chiuderà domenica alle 18.30 a Quartu Sant’Elena con Antonianum-Camping La Salina Calasetta, confronto diretto nel gruppo delle inseguitrici della capolista: entrambe, insieme all’Olimpia Cagliari, occupano quota 20 punti.

Classifica: Sirius Nuoro 24; Olimpia Cagliari, Calasetta e Antonianum 20; Dinamo Academy 18; Torres e Demones Ozieri 14; Sant’Orsola e Aurea Sassari 12; Scuola Basket Carbonia 8; Ferrini Quartu 6.

© Riproduzione riservata