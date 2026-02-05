Si apre domani a Elxleben in Germania la WBF Champions Cup, la massima competizione europea di basket in carrozzina. E si apre alle 17 col derby tra Dinamo Lab e Asinara Waves Porto Torres, che si sono già affrontate in serie A e ha vinto la squadra sassarese per 68-62.

Sempre domani, ma alle 20, si affrontano le altre due formazioni del girone A: i tedeschi del Thuringia Bulls e i turchi del Galatasaray.

Sabato le gare sono Galatasaray-Porto Torres (alle ore 15) e Thuringia Bulls-Dinamo Lab, che inizia alle 18. Domenica la squadra sassarese affronta il Galatasaray alle 10 e quella portotorrese i Thuringia Bulls alle 12.30.

Al termine della fase a gironi, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, la terza sarà dirottata in Eurocup 1, mentre la quarta prenderà parte all’Eurocup 2.

