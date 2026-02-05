Stefano Taras è stato riconfermato alla guida dell’Unione di Confagricoltura Sassari Olbia-Tempio. A deciderlo, nella giornata di oggi, il Consiglio direttivo convocato a Sassari, in via Cavour 55, sede dell’associazione, con i lavori coordinati dal direttore Giannetto Arru Bartoli. Taras, in carica dal 2024, resterà al timone dell’organizzazione di categoria agricola interprovinciale fino al 2029.

“Con il consiglio direttivo di oggi - afferma il presidente – abbiamo creato le migliori condizioni per la riorganizzazione di un gruppo dirigente che dovrà accompagnare la nostra organizzazione del nord Sardegna verso sfide importanti sul piano del rilancio e della valorizzazione agricola e agroalimentare del nostro territorio”.

Il nuovo gruppo dirigente è composto da: Antonio Pinna (presidente onorario), Matteo Luridiana (vicepresidente), Salvatore Pisanu (vicepresidente), Bachisio Basoli (comitato di presidenza), Pancrazio Piana (comitato di presidenza). Come consiglieri sono stati votati: Giorgia Ballero, Sebastiano Barra, Andrea Deriu, Baingio A. Delogu, Sebastiano Fara, Andrea Nurra, Giovanni I. Occhioni, Daniela Pinna, Nicola Leonardo Pinna, Salvatore Pisanu, Alessandro Ruggiu e Umberto Soletta. Fanno parte invece del collegio sindacale: Lorenzo Sini (presidente) e i consiglieri Giuseppe Barra e Vincenzo Lavosi.

