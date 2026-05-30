Il 1° e 2 giugno il circuito di Abbacurrente, a Porto Torres, sarà teatro della seconda delle cinque tappe della Coppa Italia Giovanile Cross Country Olimpico (XCO), manifestazione riservata alle categorie dai 13 ai 19 anni. Saranno presenti le rappresentative di 10 regioni, ciascuna composta da 5 atleti selezionati dai rispettivi comitati regionali della Federazione Ciclistica Italiana. Ai team ufficiali si aggiungeranno numerosi atleti individuali provenienti da tutta Italia, per un totale stimato di circa 150 partecipanti. L’evento è realizzato grazie al contributo della Regione Sardegna ed è organizzato dall’associazione Cycling Team Progetto Sport, guidata dal presidente Angelo Gallozza, preparatore e direttore sportivo che da oltre 20 anni, insieme al proprio gruppo di lavoro, promuove e organizza manifestazioni sportive legate al ciclismo e allo sport giovanile nel territorio. La Coppa Italia Giovanile XCO rappresenta non solo un importante appuntamento agonistico, ma anche un’occasione di promozione turistica, sportiva e sociale per l’intera Sardegna e vedrà protagonisti alcuni dei più promettenti giovani talenti della mountain bike italiana. La manifestazione inizierà lunedì 1° giugno con le prove tecniche ufficiali sul circuito di gara, previste dalle 15.30 alle 18. A seguire si svolgerà la presentazione ufficiale delle squadre e degli atleti sul palco allestito davanti alla Torre Aragonese. Parteciperanno Stefano Dessì, presidente regionale FCI Sardegna, e Barbara Mussa, presidente della Commissione Nazionale Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana.Il 2 giugno si svolgeranno le gare. Dalle 9 si partirà con gli Esordienti 1° anno; a seguire, gli Esordienti 2° anno. Dalle 11 gareggeranno le donne (Esordienti e Allieve), mentre dalle 12 sarà la volta degli Allievi 1° e 2° anno. Nel pomeriggio, dalle 15 si svolgerà la gara Junior. A seguire le premiazioni.

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