L’ASD Coghinas Calcio comunica che, di comune accordo, si conclude il rapporto di collaborazione con l'allenatore Paolo Congiu e con il mister in seconda Daniele Dessì, al termine di un percorso durato tre stagioni sportive intense e ricche di soddisfazioni.

Tre campionati che hanno lasciato un segno importante nella storia recente della società e che hanno visto la squadra protagonista con risultati di assoluto valore: il primo campionato concluso al quinto posto, il secondo chiuso con uno straordinario terzo posto, sfiorando il salto di categoria attraverso i playoff e impreziosito dalla storica vittoria della Coppa Italia Regionale, fino all’ultima stagione terminata con il quarto posto in classifica.

Nel corso di queste tre stagioni, i due tecnici hanno saputo costruire un percorso importante sotto il profilo tecnico e umano, distinguendosi per professionalità, dedizione e grande senso di appartenenza ai colori del Coghinas.

La società desidera rivolgere un sentito ringraziamento per l’impegno profuso quotidianamente e per il prezioso lavoro svolto nella valorizzazione dei giovani, contribuendo ad avvicinare e far crescere ragazzi di grande prospettiva.

«A Mister Paolo Congiu e al mister in seconda Daniele Dessì- si legge nel comunicato- va la riconoscenza di tutta la famiglia ASD Coghinas Calcio per i risultati raggiunti, per le emozioni condivise e per il contributo dato alla crescita della società».

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