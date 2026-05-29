Si chiude un percorso importante in casa Azzurra Monserrato. La società ha salutato ufficialmente il tecnico Davide Canosa, il vice Marco Battaglia e il preparatore dei portieri Maurizio Sanna al termine di due stagioni vissute intensamente, tra crescita sportiva e legami umani costruiti giorno dopo giorno.

A testimoniare il clima sereno e il rapporto creatosi nel tempo è stata la foto scattata durante la festa di fine stagione del club: un’immagine simbolica che racconta molto più dei risultati ottenuti sul campo e che rappresenta il forte legame nato tra lo staff tecnico, la dirigenza e tutto l’ambiente azzurro.

Nel comunicato diffuso dalla società emerge soprattutto il lato umano dell’esperienza vissuta insieme. L’Azzurra Monserrato ha infatti voluto ringraziare Canosa «per il cammino condiviso in queste due stagioni», sottolineando come la conclusione del rapporto di collaborazione avvenga «nella maniera più serena possibile».

Il presidente Roberto Murru ha voluto dedicare un pensiero speciale allo staff uscente: «Con Davide, Marco e Maurizio si chiude un percorso importante non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto umano. In questi due anni abbiamo condiviso sacrifici, emozioni e momenti che resteranno nella storia recente dell’Azzurra Monserrato. A loro va il nostro più sincero ringraziamento per la professionalità, la serietà e l’attaccamento dimostrato ogni giorno».

Parole di grande stima anche per Marco Battaglia, storico collaboratore di Canosa sin dai tempi del settore giovanile della Ferrini. La società ha evidenziato il contributo dato all’interno dello spogliatoio e il lavoro svolto nella crescita di «un gruppo di ragazzi straordinari per disponibilità, impegno e valori umani».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto inoltre a Maurizio Sanna, preparatore dei portieri, descritto come una figura fondamentale nel percorso della squadra grazie alla professionalità, alla competenza e all’attaccamento mostrato ai colori dell’Azzurra Monserrato.

«Quando si crea un rapporto vero – ha aggiunto Murru – i risultati sportivi passano anche attraverso i valori umani. Questo staff ha lasciato un segno importante all’interno della nostra società e avrà sempre la stima e l’affetto dell’ambiente azzurro».

Il club ha quindi augurato a Canosa, Battaglia e Sanna le migliori fortune sportive e personali, chiudendo il messaggio con parole cariche di riconoscenza: «Grazie per aver fatto parte della famiglia Azzurra Monserrato. Il vostro contributo resterà un pezzo importante della nostra storia».

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