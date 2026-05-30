Nella Sala del Carroccio in Campidoglio a Roma un confronto su migrazioni, diritti e lavoro.

Appuntamento questa mattina, sabato 30 maggio, dalle 8 alle 14 per l’evento nazionale “Migrazioni, diritti e lavoro: un percorso pubblico verso gli Stati Generali”, promosso dal Consiglio Nazionale delle Diaspore e Migrazioni CONADIMI.

«Esponenti delle istituzioni, esperti, rappresentanti delle diaspore e della società civile si confronteranno su uno dei temi più rilevanti per il presente e il futuro del Paese: il rapporto tra migrazioni, diritti e lavoro», ha sottolineato Elizabeth Rijo, presidente nazionale del CONADIMI, oltre che project manager e attivista sociale con una lunga esperienza nel campo della migrazione, laureata in Ingegneria Edile-Architettura all’Università di Cagliari.

Sarà Elizabeth Rijo ad aprire e poi a chiudere i lavori, coordinati dalla giornalista Carmìna Conte. Tra i relatori anche Pierandrea Setzu, avvocato penalista del Foro di Cagliari, impegnato nella tutela dei diritti fondamentali e libertà individuali sia a livello nazionale che internazionale. Nel suo intervento dal titolo “La visione giuridica e costituzionale” si parlerà dei limiti dell’attuale quadro normativo e dei principi costituzionali.

L’evento si inserisce nel percorso degli Stati Generali delle Migrazioni in Italia, avviato nel 2025 con l’obiettivo di promuovere un confronto pubblico e istituzionale sui temi della governance delle migrazioni, dei diritti, del lavoro e delle diaspore.

(Unioneonline)

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