Sarà un intenso fine settimana all’insegna dello sport e dei giovani talenti quello in programma domani 30 e domenica 31 maggio a Selargius, dove si disputeranno i Campionati Regionali a squadre di Serie C di badminton. La manifestazione si svolgerà nella palestra di via delle Begonie e vedrà impegnate otto squadre provenienti da tutta la Sardegna.

Le gare prenderanno il via sabato dalle 16 alle 20 e proseguiranno domenica dalle 9 alle 13, con un totale di circa 80 atleti, tra uomini e donne, pronti a contendersi il titolo regionale e soprattutto l’accesso ai playoff per la promozione al campionato nazionale di Serie B.

A sfidarsi saranno: Roth Alghero, Pollicina Siniscola, Marabadminton Academy, Ajõ Selargius, IOGIOCO Maracalagonis, Nuova Alleanza Selargius A, Nuova Alleanza Selargius B e Nuova Alleanza Selargius C.

L’evento rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione regionale per una disciplina che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante nell’Isola, sia dal punto di vista tecnico che numerico.

A sottolinearlo è il presidente regionale della Federazione Badminton, Andrea Delpin: «Negli ultimi cinque anni il badminton è cresciuto moltissimo in Sardegna grazie anche all’intensa attività svolta nelle scuole e con le scuole. Oltre ad una squadra militante in Serie A, la Marabadminton, e a due squadre impegnate nella Serie B nazionale, Roth Alghero e Maracalagonis, oggi possiamo contare su otto squadre iscritte al campionato regionale di Serie C, dal quale confidiamo possa emergere un’altra formazione sarda pronta per la promozione in Serie B nazionale».

Delpin ha inoltre evidenziato un aspetto particolarmente significativo per il futuro del movimento isolano: «La nostra più grande soddisfazione è che la maggior parte degli atleti che partecipano alla Serie C sono minorenni. Un grande investimento per il futuro».

La due giorni di Selargius si preannuncia dunque non solo come una competizione sportiva di alto livello regionale, ma anche come una vetrina importante per il badminton sardo e per le nuove generazioni che stanno contribuendo alla crescita della disciplina nell’Isola.

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