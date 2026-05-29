Klass Sennori, primo match point salvezza in casa dell'AntonianaLa formazione di coach Fabrizio Longano pronta alla finale playout di Serie B Interregionale,
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La Klass Sennori vede il traguardo della salvezza. Sabato pomeriggio (ore 18) la formazione di coach Fabrizio Longano farà visita all’Antoniana per Gara 2 della finale playout di Serie B Interregionale, con l’obiettivo di chiudere la serie e conquistare la permanenza nella categoria.
I romangini arrivano all’appuntamento forti del successo per 87-80 ottenuto domenica scorsa al PalaMura di Porto Torres. Una vittoria maturata al termine di una gara combattuta, nella quale i biancoverdi hanno dovuto inseguire nelle fasi iniziali prima di crescere progressivamente alla distanza e trovare l’allungo decisivo nel finale. Un risultato ottenuto anche senza una pedina importante come il playmaker Luca Sanna.
Guai, però, a considerare chiusa la pratica. L’Antoniana si gioca infatti l’ultima possibilità di evitare la retrocessione e potrà contare sul sostegno del pubblico di casa per provare a riportare la serie in Sardegna per la decisiva Gara 3.
«A volte non basta una stagione intera per valutare davvero la crescita tecnica e mentale di una squadra», osserva Longano. «In questa serie sarà fondamentale restare uniti nel perseguire l’obiettivo, senza lasciarci influenzare dall’andamento della gara ma mantenendo la concentrazione su ciò che dobbiamo fare nei vari momenti della partita».
Il tecnico biancoverde invita inoltre a non abbassare la guardia dopo il successo del primo episodio: «La lucidità e soprattutto la motivazione devono restare sempre in evidenza rispetto alla soddisfazione, per quanto comprensibile, di aver vinto Gara 1».
Sul piano tecnico, la Klass proverà a ripartire da quanto di buono mostrato nell’andata. «Il nostro punto di forza deve essere la voglia di giocare insieme, coinvolgendoci e trovando ogni volta finalizzatori diversi», conclude Longano. «Ma l’attenzione principale dovrà essere rivolta alla difesa, perché nelle partite di postseason è spesso quella a fare la differenza».