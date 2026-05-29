Presenti le squadre di 10 regioni italiane alla tappa sarda della Coppa Italia Giovanile XCO, uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale dedicato alla mountain bike giovanile. Il 1° e 2 giugno il circuito di Abbacurrente, a Porto Torres, sarà teatro della seconda delle cinque tappe della Coppa Italia Giovanile Cross Country Olimpico (XCO), manifestazione riservata alle categorie dai 12 anni, per le categorie promozionali, e dai 13 ai 19 anni per gli agonisti. Ai team ufficiali si aggiungeranno numerosi atleti individuali provenienti da tutta Italia, per un totale stimato di circa 150 partecipanti.

L’evento è realizzato grazie al contributo della Regione Sardegna ed è organizzato dall’associazione Cycling Team Progetto Sport, guidata dal presidente Angelo Gallozza, preparatore e direttore sportivo che da oltre vent’anni, insieme con il proprio gruppo di lavoro, promuove e organizza manifestazioni sportive legate al ciclismo e allo sport giovanile nel territorio.

La manifestazione prenderà il via lunedì con le prove tecniche ufficiali sul circuito di gara, dalle 15.30 alle 18. A seguire la presentazione ufficiale delle squadre e degli atleti, sul palco allestito davanti alla Torre Aragonese del porto di Porto Torres, comune patrocinante dell’iniziativa insieme con il Comune di Sassari. La cerimonia sarà condotta da Ilaria Faedda, consigliere dell’Ente Parco Nazionale dell'Asinara, alla presenza degli assessori allo sport dei comuni di Sassari, Nicoletta Puggioni e di Porto Torres, Gavina Muzzetto. Parteciperanno Stefano Dessì, presidente regionale FCI Sardegna e Barbara Mussa, presidente della Commissione Nazionale Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana.

Martedì 2 giugno le gare. Dalle 9 si partirà con gli Esordienti 1° anno, a seguire Esordienti 2° anno, dalle 11 le donne (Esordienti e Allieve), dalle ore 12 gli Allievi 1° e 2° anno. Nel pomeriggio, dalle 15 la gara Junior. Seguiranno le Premiazioni.

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