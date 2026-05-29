Settimo San Pietro, Carol Maria Stella Porceddu vince nei cento metri ai Giochi della GioventùL’atleta è stata premiata dal ministro Abodi
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Carol Maria Stella Porceddu, atleta-studentessa di Settimo San Pietro, iscritta all’IPSAR Gramsci di Monserrato ha trionfato nella finale dei 100 metri CIP ai Giochi della Gioventù 2026 in corso a Roma.
Al termine della gara la bravissima atleta è stata premiata dal Ministro per lo Sport Giovani Andrea Abodi, ricevendo gli applausi e le congratulazioni dei presenti.
Un successo straordinario per la giovanissima atleta di Settimo San Pietro, arrivata nella capitale con altri studenti-atleti del paese che si sono cimentati con buoni risultati in altre discipline: Nicola Mereu (1000 metri), Anna Cocco (80 metri), Giulia Falchi (salto in lungo) e Davide Deiana (sesto nella finale dei 110 metri ostacoli).