L’avventura del TT Sassari continua con gara due della finale scudetto femminile contro il Castelgoffredo. Ma deve rimontare la sconfitta di mercoledì a Sassari quando venne battuto 3-0, sarebbe un’impresa titanica che allungherebbe la sfida alla bella.

Il pronostico non lascia scampo al trio di Provas Mondal, il Castelgoffredo sta dominando la scena da trent’anni e in questa stagione non ha fatto eccezione. Dieci vittorie in dieci partite nella regular season, doppia vittoria in semifinale con il Sud Tirol, e successo a Sassari in garauno. È vicino al decimo scudetto consecutivo, e alla settima doppietta campionato-Coppa Italia, la quinta di fila.

Una montagna da scalare per Irina Ciobanu, Tatiana Garnova, Elena Rozanova e Daniela Ortega (assente nel match di andata), opposte a Bernadette Szocs (25 del mondo), Andreea Dragoman (49), Nicole Arlia e Nikoleta Stefanova.

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