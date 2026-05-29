Il Sant’Elena (Promozione) riparte da una figura di grande esperienza e profonda conoscenza del calcio sardo: Mario Orrù è il nuovo direttore sportivo del club quartese in vista del prossimo campionato di Promozione.

Dirigente di lungo corso, Orrù aveva già ricoperto questo ruolo in passato ed era stato anche direttore generale della società nel 2022. Cultore e studioso di calcio, ex allenatore ed ex tecnico del Sinnai, il neo ds porta con sé competenza, equilibrio e una lunga esperienza maturata nel mondo dilettantistico. Bancario in pensione, è da sempre molto vicino all’ambiente calcistico regionale.

La nomina arriva dopo la retrocessione del Sant’Elena dall’Eccellenza. Il primo verdetto del campionato ha infatti sancito la discesa dei biancoverdi, condannati matematicamente dopo la sconfitta contro l’Ilvamaddalena alla quintultima giornata.

Una stagione complicata sotto diversi aspetti. Il club era stato ripescato soltanto ad agosto e aveva dovuto costruire in fretta una rosa inizialmente pensata per la Promozione. A incidere anche il gap economico con altre realtà della categoria e l’impossibilità di giocare le gare interne a Quartu, con il Sant’Elena costretto a disputare le proprie partite a Settimo San Pietro.

Nonostante tutto, la società guarda avanti con fiducia. Il patron Luca Meloni ha già annunciato la volontà di allestire una squadra competitiva per il prossimo campionato, senza trascurare il settore giovanile, considerato il vero fiore all’occhiello del club.

Con l’arrivo di Mario Orrù in dirigenza, il Sant’Elena punta ora a gettare basi solide per aprire un nuovo ciclo.

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