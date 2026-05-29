Quarantatré equipaggi partiti, quattrocentotrenta chilometri da percorrere, un'isola da attraversare a bordo di automobili che raccontano un secolo di storia dell'automobile. La 19esima Coppa Gentlemen Sardi ha preso il via stamattina da viale Europa a Cagliari: alle 9.30 il controllo orario ha dato il segnale, e da quel momento la carovana si è messa in moto verso est. Alla fine della prima tappa, con l'arrivo a Tortolì-Arbatax, è

Alessio Bellisai con il navigatore Riccardo De Martis a guidare la classifica provvisoria. La loro Triumph TR3A del 1960, numero 15, ha chiuso la giornata con 267 penalità corrette — la prestazione più precisa e convincente tra tutti i concorrenti in gara.

Secondo posto per un altro equipaggio di casa, Pier Franco Princivalle e Stefano Princivalle, padre e figlio a bordo di una Triumph TR3A del 1959 — numero 12 — identica per modello a quella del leader, diversa per anno di costruzione e per le 363 penalità corrette che valgono loro la piazza d'onore. Una doppietta tutta in rosso britannico, due vetture che sembrano uscite dallo stesso sogno motoristico degli anni Cinquanta.

A completare il podio provvisorio, Maurizio Rossi con il navigatore Mirco Cocilovo su Bertone X1/9 del 1989 — numero 33 —, una delle vetture più recenti in gara ma non per questo meno protagonista: 364 penalità corrette, un solo punto dietro alla coppia Princivalle, in una classifica che si preannuncia combattutissima fino all'ultimo controllo timbro.

Domani, sabato 30 maggio: l'Ogliastra entra nel vivo.

La seconda tappa prende il via domani 30 maggio alle 9 dalla piazza antistante l'istituto comprensivo di Tortolì, in via Monsignor Virgilio. La prima verifica aspetta gli equipaggi nella zona industriale di Tortolì, dove il secondo gruppo di prove di abilità metterà ulteriormente alla prova la precisione di piloti e navigatori. La carovana sale poi verso Lanusei: controllo timbro in via Roma, quindi una sosta fuori dal tempo al Nur Archeopark di Seleni, dove tremila anni di storia nuragica fanno da cornice silenziosa al rombo dei motori. Pranzo al ristorante La Pineta di Arzana nel cuore del Gennargentu, ripartenza nel pomeriggio, e rientro agli hotel di Tortolì-Arbatax in vista della Cena di Gala all'Hotel Saraceno.

Domenica 31 maggio l'ultimo atto: partenza da Tortolì-Arbatax, terzo gruppo di prove di abilità, poi rotta verso Serri e il Santuario Nuragico di Santa Vittoria. Nel pomeriggio la carovana rientra a Cagliari: l'arrivo in piazza del Carmine, le premiazioni nella sala consiliare del Comune, i saluti di rito. Fino ad allora, la classifica resta aperta.

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