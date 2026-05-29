Mentre Ateneika prende il via, la Coppa Rettore incorona la sua nuova campionessa di Serie A. A festeggiare è Patata Gialla: i gialloneri superano Mr Brown ai calci di rigore (5-4) al termine di una finale equilibrata e combattuta, chiusa sullo 0-0 dopo tempi regolamentari e supplementari. Un successo che rappresenta il punto d’arrivo di un percorso costruito nel tempo e che cancella la delusione della finale persa nella passata edizione.

Grande la soddisfazione del presidente Filippo Meloni: «Abbiamo iniziato questo percorso cinque anni fa: tutti amici, tutti compagni di studio. Anno dopo anno siamo migliorati e oggi siamo qui a festeggiare con grande personalità, dal capitano al vicecapitano, soprattutto dopo la finale persa l’anno scorso, sempre in Serie A». Entusiasmo alle stelle anche per il capitano Gabriel Perilli: «Siamo riusciti a prenderci la rivincita rispetto all’anno scorso. Sul rigore ho tremato un po’, ma stavolta è andata bene. Già domani torneremo in campo per Ateneika: vedremo chi sarà ancora vivo» ha scherzato.

Spazio anche alle altre categorie. In Serie B a trionfare è il Gallura, vittorioso per 1-0 sul Porcogallo al termine di una gara rimasta aperta fino agli ultimi istanti. Decisiva la rete di Filippo Secci nella ripresa, con i vincitori capaci di fallire un calcio di rigore nel finale. La Serie C invece si colora di azzurro per la vittoria dell’Universitighi. La squadra debuttante in Coppa Rettore capitanata da Jarno Ibba, quest’ultimo tra i migliori realizzatori del torneo con 8 reti, conquista il titolo superando ai rigori (5-4) il Real Massid. Si chiude dunque il campionato di calcio riservato agli studenti universitari, e per quest’ultimi si aprono i dieci giorni di Ateneika, il festival che racchiude sport, musica e divertimento per tutti.

© Riproduzione riservata