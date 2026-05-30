Lazio-Amsicora, è la partita che potrebbe riaprire il campionato della Élite femminile, oppure chiuderlo definitivamente e con largo anticipo. Nel doppio turno in programma oggi e domani l’Amsicora gioca a Roma, stasera con la Lazio, rimasta sola all’inseguimento della squadra cagliaritana, imbattuta capolista con sette punti di vantaggio. Domani è il turno della Capitolina. Con due vittorie lo scudetto (l’undicesimo) sarebbe matematico. Intanto la squadra di Khilko e Manca tiene alta la concentrazione in vista del match con la Lazio, sinora l’unica capace di strappare punti all’Amsicora, 0-0 all’andata.

Quinta di ritorno nella Élite maschile, la Ferrini potrebbe chiudere definitivamente il discorso salvezza. Oggi al “Maxia” ospita (ore 17) il fanalino di coda Città del Tricolore, due punti con otto sconfitte. La vittoria nel derby ha restituito morale e classifica, considerato che retrocede una sola squadra. Otto punti dividono le due formazioni a vantaggio della Ferrini, terzultima.

Battuta nettamente nel derby, l’Amsicora è alla ricerca del riscatto, ma è attesa da una trasferta complicata, a Roma contro i campioni d’Italia della Tevere che chiudono il terzetto in lotta per lo scudetto (le altre sono Brà e Lazio).

Ultima giornata in A1 femminile. Domani al “Maxia” (ore 15) Ferrini-Potenza Picena. Già promosse in Élite con un turno di anticipo, ma per la Ferrini c’è in ballo il primato nella poule promozione e l’imbattibilità della numero uno cagliaritana Testagrossa.

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