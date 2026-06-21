A La Maddalena due giornate all’insegna dello sport, grazie al XXII Trofeo Città di La Maddalena di judo – Memorial Carmelo Rosiglione e al XVI Torneo Garibaldino. Le due manifestazioni, che hanno richiamato sull’isola più di 400 atleti, 25 società sportive e oltre mille spettatori, con una significativa presenza di tecnici, dirigenti e famiglie provenienti dalla Sardegna e dalla penisola. L’iniziativa era sostenuta dal Comitato regionale FIJLKAM Sardegna, dal Comune di La Maddalena e dal Parco Nazionale dell’Arcipelago.

Il Trofeo Memorial Carmelo Rosiglione, valido per la categoria Esordienti A e per l’accesso al Trofeo Coni, ha coinvolto circa 150 judoka in rappresentanza di 24 società. Ad aggiudicarsi la classifica finale è stato il C.S. Guido Sieni di Sassari, davanti al G.S. Judo Terralba e al Judo Club Marassi di Genova.

Positivo anche il bilancio per la società organizzatrice, l’Asd Judo Club La Maddalena, quinta nella graduatoria generale grazie a un bottino di cinque medaglie d’oro e due di bronzo. Tra i qualificati al Trofeo Coni figurano Edoardo Vitale e Giorgio Sotgiu del club maddalenino, insieme a Camilla Carta dell’Hobby Sport Pirri, Valentina Fenudi del Judo Sport Abbasanta e Alessandro Zucca del Teiko Nuoro. La seconda giornata è stata dedicata al XVI Torneo Garibaldino, riservato ai bambini dai 4 agli 11 anni. In gara circa 250 piccoli judoka appartenenti a 25 società, protagonisti di una vera festa dello sport accompagnata dal calore del pubblico.

Particolarmente sentito il riconoscimento assegnato al maestro Antonio Isoni, insignito “Motu proprio” della cintura nera 5° Dan. Il diploma è stato consegnato dal presidente FIJLKAM Sardegna Vincenzo Piroddu e dal presidente del settore judo Claudio Camba.

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