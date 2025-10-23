L’Olbia Calcio, nella persona di Guido Surace, amministratore delegato di Swiss Pro Promotion e Olbia Calcio 1905, interviene per negare l’indiscrezione secondo la quale Giuseppe Pistilli si sarebbe ritirato dalla trattativa per l’acquisto delle quote del club gallurese in mano a SwissPro, pari al 70 per cento dell’intero pacchetto.

«In riferimento all’articolo pubblicato su unionesarda.it in data odierna, 23 ottobre 2025, si smentisce categoricamente l’informazione relativa al ritiro dell’imprenditore Giuseppe Pistilli dalla trattativa per l’acquisizione dell'Olbia Calcio 1905», si legge.

«Come già comunicato in precedenza, l’accordo preliminare per la cessione delle quote da parte di Swiss Pro Promotion a Giuseppe Pistilli è stato regolarmente firmato e la transazione procede come stabilito. Qualsiasi notizia contraria – conclude la nota – è priva di fondamento e crea solo confusione in un momento cruciale per la società».

La voce aveva iniziato a circolare nell’ambiente questa mattina. Contattati per un commento, i diretti interessati – Pistilli e i rappresentati dell’Olbia Calcio – non hanno voluto commentare, finché stasera non è arrivata la smentita di Surace.

© Riproduzione riservata