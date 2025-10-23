Quinto turno di Serie C Unica maschile al via: quattro delle cinque partite si disputeranno sabato, mentre il quadro sarà completato domenica a Quartu.

La prima palla a due si alzerà alle 17.30 al PalaSimula di Sassari, dove la Dinamo Academy di coach Gabriele Sassu affronterà il Sant’Orsola, capolista con 6 punti insieme a Ozieri e Nuoro, ma reduce dal primo stop stagionale sul campo di Calasetta.

E proprio a Calasetta, alle 18, i tabarchini di Simone Frisolone ospiteranno la Torres, seconda formazione targata Dinamo, reduce dal primo successo stagionale ottenuto contro l’Antonianum.

Testacoda, invece, alle 19 a Nuoro, dove la Sirius, co-capolista, riceverà la Ferrini Quartu, ancora ferma al palo e unica squadra del torneo senza punti.

In serata, alle 20, di nuovo al PalaSimula, andrà in scena Aurea–Olimpia Cagliari. Il programma si chiuderà domenica alle 18.30 a Quartu Sant’Elena, con la sfida tra Antonianum e Scuola Basket Carbonia. Riposa Ozieri.

Classifica: Nuoro, Sant’Orsola e Ozieri 6; Dinamo, Olimpia, Calasetta e Carbonia 4; Torres, Aurea e Antonianum 2; Ferrini 0.

© Riproduzione riservata