Prima battuta d’arresto per il Guspini nel Girone A di Promozione. Dopo sei vittorie consecutive, la squadra allenata da Cristian Dessì cade 3-1 sul campo dell’Arborea. Ne approfittano Castiadas e Terralba, vittoriose rispettivamente contro Villacidrese (0-2) e Baunese (2-3), accorciando le distanze in classifica. Bene anche il Selargius di Federico Cocco, che supera 2-1 lo Jerzu.

Pari senza reti tra Atletico Cagliari e Tharros. Vittorie casalinghe per Pirri (3-1 sull’Ovodda) e Samugheo (2-0 sul Cus Cagliari), mentre il Tonara cade in casa sotto i colpi dell’Uta (0-4).

Nel Girone B prosegue la marcia perfetta dell’Alghero, che travolge 6-0 il Thiesi conquistando la settima vittoria su sette gare. In seconda posizione sale l’Arzachena, grazie al successo per 2-0 contro il Ghilarza e approfittando della sconfitta casalinga del Bosa (0-1 contro il San Giorgio Perfugas) e del pareggio tra Bonorva e Usinese (2-2).

Completano la giornata: Castelsardo-Luogosanto 1-2, Coghinas-Atletico Bono 1-2, Macomerese-Li Punti 3-2, Tuttavista-Stintino 0-1 e Ozierese-Campanedda 1-0.

