Jerzu, addio alla nonnina d'OgliastraA 106 si è spenta Maria Laconi
In occasione dell’ultimo compleanno, il 26 marzo scorso, Maria Laconi aveva accolto gli auguri con incredulità. Anche lei era sorpresa dei suoi 106 anni. Oggi si è spenta nella sua casa di via Milano. Era la donna più longeva dell’Ogliastra.
Donna di profonda fede religiosa, era devota a sant’Antonio da Padova e a Padre Pio. Ogni giorno recitava le preghiere e si gode la passeggiata a Sant’Antonio, zona tanto cara alla comunità che lì, a giugno, festeggia il suo protettore. Fino ai 103 anni le condizioni di salute le avevano permesso di fare lunghe passeggiate, dopodiché le abitudini erano cambiate e raggiungeva Sant’Antonio in macchina con i figli.
Tempi addietro, nonna Maria si era divisa tra la cura della famiglia e il lavoro nei campi di Quirra insieme al marito Luigi Piroddi, ex minatore e militare, scomparso 35 anni fa.
«Era un simbolo di forza, tempra, saggezza, memoria e dolcezza», ha detto il sindaco di Jerzu, Carlo Lai. «Con lei - ha aggiunto il vicepresidente della Provincia Ogliastra - se ne va un pezzo della storia del nostro paese, una testimone preziosa di un oltre un secolo di vita fatta di valori semplici e autentici, di affetto per la famiglia».