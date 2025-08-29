Parte nel segno della rimonta la stagione dell’Atletico Bono, che davanti al proprio pubblico conquista una vittoria importante nella gara d’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Promozione, superando 2-1 un combattivo Bonorva.

Gli ospiti erano passati subito in vantaggio al 3’ con Pinna, bravo a battere Aquilon. Il gol a freddo ha svegliato i padroni di casa, che hanno però dovuto attendere la ripresa per ribaltare il risultato. Al 16' gli ospiti sono rimasti in dieci per l'espulsione di Spanu per un fallo su Pireddu.

A prendersi la scena è stato il giovanissimo Giuseppe Tanda, classe 2007, entrato al 14’ del secondo tempo e subito decisivo: è lui a guadagnarsi il rigore del pareggio, trasformato con freddezza da Molozzu al 32’. Pochi minuti più tardi, al 38’, ancora Tanda – grande protagonista del match – firma la rete del sorpasso, completando la rimonta e facendo esplodere di gioia i tifosi locali.

Una prestazione matura per la squadra di Michele Fogu, che ha saputo reagire allo svantaggio iniziale e sfruttare la superiorità numerica con personalità e lucidità. Da segnalare anche l’ottima prova di squadra, con spunti interessanti da diversi elementi della rosa. Il Bonorva di Michele Pulina, nonostante l’uomo in meno, ha tenuto botta per oltre un’ora, ma ha pagato lo sforzo nel finale, lasciando spazio all’iniziativa dell’Atletico.

Soddisfatto a fine gara il dirigente Mario Chessa, che ha commentato così la vittoria: «Bellissima gara contro un avversario molto forte. La nostra squadra ha fatto una grande partita, con carattere e qualità. Un elogio particolare va al giovane Tanda, entrato a gara in corso e subito protagonista: è bello vedere ragazzi così giovani fare la differenza in una competizione importante come la coppa». Il match di ritorno resta apertissimo, ma il primo atto è firmato Atletico Bono, con una nota speciale per il talento emergente Tanda.

© Riproduzione riservata