In attesa di conoscere il successore di Carlo Cotroneo, esonerato domenica, l’Ilvamaddalena ha un nuovo portiere: Marco Manis. Si tratta di un ritorno e anche piuttosto gradito, perché l’estremo difensore classe ‘83 aveva già vestito la maglia degli isolani nella stagione 2021-2022, quando l’Ilva vinse il campionato di Eccellenza e tornò in Serie D dopo 26 anni di assenza.

Manis, in quarta serie - dove nella stagione 2018-2019 è stato eletto miglior portiere dell'intera categoria - non gioca dal 2021, 13 presenze da febbraio a giugno con il Carbonia. Da dicembre 2022, dopo due brevi passaggi tra Lanusei e Budoni, era il portiere della Ferrini (società che oggi si è separata anche dall’allenatore Sebastiano Pinna, dimissionario) con cui ha giocato ogni singolo minuto fino alla partita con l’Iglesias dello scorso 27 ottobre. Poi la richiesta di risolvere il contratto visto il contatto con l’Ilvamaddalena, accettata dalla società cagliaritana nonostante il malcontento.

Per Manis il nuovo esordio con l’Ilva potrà avvenire domenica alle 14.30 in casa con l’Anzio, nell’undicesima giornata del Girone G. I maddalenini non vincono dal 29 settembre, 2-0 sulla Cos, e hanno conquistato appena un punto nelle successive sei giornate. Al momento sta dirigendo gli allenamenti l’ex vice di Cotroneo, Massimiliano Fascia.

© Riproduzione riservata