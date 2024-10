Marco Manis non è più un giocatore della Ferrini. Il portiere classe ‘83, con un lungo passato in diversi club della Sardegna e non solo, ha risolto quest’oggi il suo contratto coi cagliaritani. Difendeva i pali del club da dicembre 2022, dopo il trasferimento di Enrico Galasso al Monastir, e ha giocato la sua ultima partita domenica scorsa nella sconfitta per 1-2 contro l’Iglesias.

Per Manis si profila un ritorno: all’Ilvamaddalena, in Serie D, dove ha già giocato nella stagione 2021-2022 vincendo il campionato di Eccellenza. È il motivo per il quale ha risolto con la Ferrini. La sua ultima esperienza a livello interregionale risale al 2021, con 13 presenze tra febbraio e giugno al Carbonia. Fra le altre, l’estremo difensore ha vestito anche le maglie di Villacidrese, Atletico Calcio, Olbia, Nuorese, Budoni e Samassi, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Cagliari.

La Ferrini, quintultima in classifica con 7 punti in altrettante giornate, domenica sarà impegnata a Villasimius e sta cercando una soluzione immediata per il sostituto di Manis. All’Ilva, nelle prime partite, si sono alternati fra i pali Mario Cappa e Francesco Lattisi.

