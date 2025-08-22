Lo Stintino Calcio annuncia la riconferma di Marcos D’Amico per la stagione 2025/2026. Attaccante esterno sinistro di  talento, Marcos vestirà la maglia biancoceleste per la sua quinta stagione complessiva, la terza consecutiva con i nostri colori. Quest’anno sarà lui a guidare la squadra indossando la fascia da capitano: esperienza, leadership e cuore al servizio dello Stintino. 

 

