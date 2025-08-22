Calcio
22 agosto 2025 alle 10:22aggiornato il 22 agosto 2025 alle 10:23
Promozione, Marcos D’Amico sigilla il quinto anno con lo Stintino
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Lo Stintino Calcio annuncia la riconferma di Marcos D’Amico per la stagione 2025/2026. Attaccante esterno sinistro di talento, Marcos vestirà la maglia biancoceleste per la sua quinta stagione complessiva, la terza consecutiva con i nostri colori. Quest’anno sarà lui a guidare la squadra indossando la fascia da capitano: esperienza, leadership e cuore al servizio dello Stintino.
© Riproduzione riservata