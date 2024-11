Sebastiano Pinna non è più l'allenatore della Ferrini. Nelle ultime ore il tecnico ha presentato le sue dimissioni irrevocabili alla società, senza possibilità di tornare sui suoi passi. La decisione arriva a due giorni dalla sconfitta per 2-1 contro il Villasimius, arrivata peraltro nel finale di partita e in una situazione d'emergenza visto che i cagliaritani erano rimasti senza portiere dopo l'addio di Marco Manis. La Ferrini, al termine dell'ottava giornata di Eccellenza, è penultima assieme al Ghilarza con 7 punti, conquistati con le vittorie su San Teodoro e Taloro Gavoi più il pareggio (sfortunato) col Li Punti.

La società è ora alla ricerca di un nuovo allenatore, situazione peraltro mai presa in considerazione fino a oggi perché la dirigenza aveva massima fiducia nelle possibilità di Pinna di sistemare la classifica. L'allenamento di oggi è diretto da quello che era il suo vice, Pier Paolo Mura, in attesa di trovare una nuova guida tecnica: l’obiettivo è individuarla già nelle prossime ore. Domenica alle 15 la Ferrini ospiterà il Budoni nel big match della nona giornata, coi galluresi che sono in testa alla classifica (e imbattuti) assieme al Monastir.

Per Pinna si conclude una lunga esperienza alla Ferrini: era arrivato a dicembre 2018 al posto di Enzo Zottoli. Con lui i cagliaritani hanno sempre mantenuto un ruolo di primo piano in Eccellenza, con due terzi posti e altrettante partecipazioni ai playoff.

© Riproduzione riservata