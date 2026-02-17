Al Santa Teresa lo 0-0 interno col Villasimius costa due posizioni in classifica. Se alla vigilia dell’anticipo della 6ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza la squadra di Fabio Levacovich era nona, adesso, complice il sorpasso in classifica di Buddusò e Taloro Gavoi, a segno domenica contro Lanusei e Iglesias, è undicesima con 25 punti.

Il pareggio di sabato può essere considerato, tuttavia, un buon risultato, perché maturato in uno scontro diretto, contro un avversario in forma, e perché dà continuità alla vittoria contro il Buddusò, tenendo i galluresi fuori dalla zona retrocessione. Al prossimo turno, dopo due gare casalinghe, i biancocelesti affronteranno il Carbonia, che in classifica segue a -2, in trasferta.

Quello di sabato sarà, dunque, un altro scontro salvezza pieno di insidie, che chiuderà il mese di febbraio anticipando due sfide contro antagoniste di alta classifica come Ossese, vice capolista, e Lanusei, oggi quarta. Un appuntamento da non fallire per arrivare ai primi impegni di marzo con lo spirito giusto e punti in più in chiave salvezza.

