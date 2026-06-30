Arrivano le prime conferme in casa Gonnosfanadiga. Dopo l'arrivo di Sergio Pice sulla panchina biancoverde, la dirigenza sta facendo diverse valutazioni in vista della prossima annata. Tra i primi ad essere confermato in rosa c'è Federico Uccheddu. Il difensore ex Guspini è stato tra i trascinatori del Gonnosfanadiga il quale non ha avuto una stagione facile, ma è riuscito comunque a mantenere la categoria con largo anticipo.

Sui social, la società ha dedicato un post a Uccheddu: "L'USD Gonnosfanadiga si tiene stretta una delle sue certezze più grandi. Federico Uccheddu, classe 1997, indosserà la nostra maglia anche per la stagione 2026/2027!

La scelta di Federico, Gonnose DOC, è dettata dal puro e autentico attaccamento alla maglia e ai colori del suo paese. Ha scelto di continuare a lottare su ogni pallone per la squadra della sua gente. Pronto a sudare la maglia con la grinta e la determinazione che lo contraddistinguono. Buona stagione, Federico! Facci sognare ancora!"

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