Con un campionato strepitoso in Prima categoria in cui l'Antiochense è giunto secondo dietro l'Atletico di Masainas ma ha saputo vincere tutti gli spareggi successivi, i lagunari hanno praticamente un piede già in Promozione anche se l'ufficialità dovrebbe arrivare fra circa 20 giorni. Ma nell'attesa il club si è portato decisamente avanti: nasce la under 21. E difatti domani primo di luglio decolla il primo open day dedicato a questa categoria. Si inizia alle ore 18:30 nel rinnovato e ristrutturato stadio comunale che dispone del manto sintetico. "Organizziamo un allenamento con l'obiettivo di iniziare a programmare la nuova stagione - sottolinea il direttore sportivo e generale Mariano Gala - Un'occasione per conoscere l'ambiente, lo staff tecnico e scendere in campo per valutare insieme un nuovo progetto sportivo". Le categorie interessate sono i nati dal 2004 al 2010. Chiaramente l'obiettivo del club è di costituire questa categoria e di cedere poi alla prima squadra (guidata da Fabio Piras) gli elementi che vengono ritenuti già pronti per il grande salto.

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