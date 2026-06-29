Sotto il sole di un pomeriggio caldissimo, decine di persone hanno assistito alla benedizione e al primo varo della nuova Hansa 303, l’ultima arrivata nella flotta della Lega Navale di Cagliari dedicata alla velaterapia. Con questa barca diventano quattro le imbarcazioni a disposizione per le uscite in mare di persone con disabilità e altri soggetti fragili.

L’acquisto è stato possibile grazie al Lions Club di Cagliari, con il contributo di sponsor privati e istituzioni. A gestire l’imbarcazione sarà la Lega Navale Italiana, affiancata dall’Associazione Vento di Shardana. «Potremo portare in mare ancora più ragazzi e persone con disabilità», racconta il contrammiraglio Giuseppe La Rosa, presidente della Lega Navale cagliaritana. Le uscite, della durata di un’ora o poco più, sono guidate da istruttori formati per la vela paralimpica. La barca, semplice e stabile, è pensata anche per chi non ha mai navigato. Il progetto coinvolge anche i giovani del Centro di giustizia minorile, accompagnati a bordo per scoprire il mare e imparare le basi della navigazione.

L’idea era partita otto mesi fa. Il Lions Club Cagliari ha raccolto i fondi organizzando uno spettacolo al Teatro Carmen Melis, e sommando il ricavato al sostegno degli sponsor. «Volevamo dare ai giovani e alle persone con disabilità una possibilità in più di vivere il mare», spiega il presidente Gabriele Asunis.

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