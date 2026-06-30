Presentati i Campionati Italiani di Terza categoria di tennis maschili e femminili, che si disputeranno da lunedì 6 a domenica 12 luglio sui campi dello Sporting Ct Quartu.

Nell'occasione, il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha sottolineato come tutti i successi finanziari della Federazione siano sempre interamente reinvestiti per consentire ai circoli affiliati di lavorare meglio e continuare a alimentare un circolo virtuoso. Inoltre, ha salutato con l'auspicio che una struttura così importante, nella terza città della Sardegna, possa essere finalmente valorizzata e consenta di ospitare delle manifestazioni ai più alti livelli.

Con lui anche il presidente del circolo Giuseppe Campus, che dopo un breve excursus sui successi della Fitp, dalle Atp Finals di Torino agli Internazionali Bnl d'Italia,ha ringraziato la Federazione per la fiducia concessa anche quest’anno per l’assegnazione degli scudetti di Terza categoria. Infine, l'auspicio che il Comune metta a bando la struttura.

E a rappresentare l'Amministrazione comunale c'era il consigliere Stefano Busonera, in rappresentanza del sindaco Graziano Milia, che ha tenuto a ricordare come il Comune abbia fatto tanto in questi ultimi anni per consentire che la struttura ora si trovi in condizioni di essere messa a bando. Concludendo con il sostegno alla società che l’ha conservata in queste condizioni finora.

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