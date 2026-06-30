Alla sesta fermata del Poetto è tornata la normalità. Questa mattina, intorno alle 9.30, i due presunti ordigni bellici inesplosi sul fondale marino davanti al lido della Prefetture sono stati portati via dagli specialisti della Marina. L’aerea interessata è così tornata accessibile ai bagnanti.

L’allarme era scattato ieri, dopo che un bagnino aveva individuato i due oggetti metallici sul fondale. Immediato l’intervento della Guardia Costiera e l'emanazione di un'ordinanza che prevedeva l’immediata sospensione della balneazione nell’area.

Terminate le operazioni di bonifica, l’area – ormai sicura – è stata nuovamente aperta ai bagnanti.

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