Primo passo per il nuovo formato della CCN Futsal Cup World Edition. Arrivato al quarto anno di vita, il torneo di calcio a 5 ideato da Francesco Cara e Riccardo Siddi, cambia faccia: 55 squadre, oltre 500 ragazzi elettrizzati e più di 250 partite totali.

E tutto è iniziato ieri sera al MAB Business Center di Sestu, dove alla presentazione della coppa i giovani coinvolti hanno finalmente dato un corpo a una delle novità principali della nuova versione della “CCN”. Ogni squadra rappresenterà una Nazionale del globo. E questa volta c’è anche l’Italia.

Sul campo, si partirà il 7 luglio e si finirà nella serata dell’11, con il centro sportivo Monteclaro ad accogliere i cinque tornei protagonisti e rimpolpati di ingressi rispetto al passato: giocheranno le categorie Under 11, Under 13, Under 15 e Under 18 per il settore maschile. Con la grande novità della nuova CCN Futsal Cup, il torneo Under 18 femminile.

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