Si è conclusa sabato 27 giugno, con le finali e la consegna dei trofei, la 27ª edizione del Memorial Paolo Pizzi, il torneo giovanile organizzato dalla SSC La Pineta che dal 22 al 27 giugno ha animato il campo Bellavista di Sinnai.

Una manifestazione che continua a crescere edizione dopo edizione: circa 400 ragazzi hanno preso parte alla rassegna, dalle categorie dei Piccoli Amici fino ai Giovanissimi, in una settimana di sport, divertimento e aggregazione che ha richiamato ogni giorno un folto pubblico sugli spalti del Bellavista.

nella categoria Pulcini Primo Anno la spunta il Club San Paolo, che si impone in finale sul Sant'Elena.

Nei Pulcini Misti successo per il Sant'Elena, che ha la meglio sul Burcei.

Tra gli Esordienti Primo Anno ancora un Club San Paolo vincente, davanti al Sant'Elena.

Negli Esordienti Misti è il Sant'Elena a salire sul gradino più alto del podio, superando il Tiro Libero in finale.

Infine, nella categoria Giovanissimi, è la La Pineta, squadra organizzatrice del torneo, ad aggiudicarsi il titolo, avendo la meglio sul Club San Paolo dopo i calci di rigore (2-2 nei tempi regolamentari).

Il Memorial Paolo Pizzi si conferma uno degli appuntamenti più sentiti del territorio per il movimento giovanile, capace di unire decine di società sportive in una cornice di sano agonismo e partecipazione. La Pineta ringrazia tutti i ragazzi, le società partecipanti, i tecnici, i genitori e il pubblico che, giorno dopo giorno, ha reso possibile questo grande successo, nel ricordo di Paolo Pizzi.

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