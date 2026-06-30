A un anno dalla sua fondazione, il Cagliari Fan Club Trexenta festeggia un importante traguardo. Nato dall'iniziativa del giovane presidente Riccardo Puliga, 18 anni, il club è riuscito a coinvolgere circa 70 tifosi rossoblù, diventando in poco tempo un punto di riferimento per gli appassionati del Cagliari Calcio nel territorio della Trexenta. Per celebrare il primo anno di attività e guardare al futuro, il direttivo ha annunciato l'apertura della sede sociale, uno spazio dedicato ai soci dove sarà possibile seguire insieme tutte le partite in trasferta della squadra, oltre a organizzare eventi, cene sociali e iniziative per rafforzare lo spirito di appartenenza.

Tra le attività del fan club figurano anche l'organizzazione delle trasferte, il supporto per l'acquisto dei biglietti delle gare casalinghe e la realizzazione di gadget ufficiali. «Siamo partiti con un'idea e oggi possiamo contare su una comunità sempre più unita e appassionata», commenta il presidente Riccardo Puliga, che invita tutti i tifosi della zona a entrare a far parte del club.

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