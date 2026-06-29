Nessuna sorpresa, per il momento. L'assemblea della Legabasket che si è riunita questo pomeriggio ha ratificato l'iscrizione al campionato di serie A delle 16 società che hanno acquisito il diritto di partecipazione.

La Dinamo resta quindi in A2, come maturato sul campo. Va specificato però che l'ufficialità della composizione del massimo campionato verrà data soltanto il 16 luglio, quando si riunirà il Consiglio Federale, dopo il pronunciamento di due importanti organismi: la Commissione Impianti, che deve verificare l'adeguatezza del palazzetto scelto dai club, e la Commissione Indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario. Ad oggi sembrebbero tutte e 16 in regola, con Trieste che ha annunciato un vistoso ridimensionamento del budget dopo le perdite accumulate nelle ultime stagioni.

Chiaramente il club sassarese non può attendere ancora e del resto il nuovo ds Paolo Citrini ha lavorato in queste settimane per sondare i giocatori che possono fare al caso del nuovo tecnico Luca Vitali e intavolare qualche trattativa. Domani scadono i contratti e quindi già mercoledì potrebbero esserci nuovi annunci per il roster che per il momento comprende soltanto due alipivot: Brooks e Aromando. Probabile che il prossimo colpo sia ancora un italiano, magari nel settore esterni.

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