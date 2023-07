Il pugile sassarese Cristian Zara sta rifinendo la preparazione in vista dell'incontro valevole per il titolo italiano professionisti dei pesi Gallo che si terrà il 16 luglio a Sequals in Friuli. Nel paese natio di Primo Carnera sfiderà il detentore Claudio Grande.

I due si sono incontrati 5 anni fa, nella gara valevole per il titolo italiano Elite. A prevalere fu Zara, che conquistò il tricolore di categoria. Ma ora sarà tutta un'altra storia. Con il pugile sassarese che dovrà dare tutto se stesso per sconfiggere il rivale.

«In queste settimane abbiamo lavorato molto sulla forza - spiega il suo allenatore Maurizio Muretti -. Ora chiaramente ci sarà un lavoro di scarico e velocità. Cristian mi sembra a posto, sia fisicamente che mentalmente. Da lui mi aspetto un grande match».

In effetti per l'incontro del titolo non è stato trascurato niente. Zara oltre che nella sua palestra segue una preparazione specifica in quella guidata da Claudio Iannarelli. Tutti quindi concentrati per il sogno tricolore. Che tra qualche mese potrebbe accarezzare anche il super medio Andrea Aroni, anch'egli alfiere della Boxe Torres Mario Muretti. Se nel sottoclou di Sequals dovesse sconfiggere il boxeur toscano Alexandro Ciupitu diventerebbe lo sfidale ufficiale per il titolo. Il match è previsto in otto riprese. Organizzatore della riunione il promoter bresciano Mario Loreni.

