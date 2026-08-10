Dopo 46 anni di storia e la promozione conquistata lo scorso anno, il club gialloblù debutta nel campionato nazionale. Nuovi innesti, anche stranieri, una palestra in dirittura d'arrivo e un appello al territorio: «Vogliamo che sia un progetto di tutta Sinnai».

C'è un traguardo che a Sinnai aspettavano da quarantasei anni, ed è arrivato. Il 7 Fradis Rugby si prepara a scrivere la pagina più importante della sua lunga storia: per la prima volta la società gialloblù disputerà il campionato nazionale di Serie B, il premio più bello a una promozione conquistata sul campo e a un lavoro costruito stagione dopo stagione. Il rugby sinnese, per la prima volta, sale su un palcoscenico di livello nazionale.

La macchina è già in moto. La dirigenza lavora per allestire una rosa competitiva, all'altezza di una stagione che si annuncia impegnativa: sono in corso i contatti per portare a Sinnai alcuni innesti di spessore, anche stranieri, provenienti da categorie superiori. L'obiettivo è chiaro, alzare la qualità del gruppo e mettere esperienza e professionalità al servizio dei più giovani.

«Non vogliamo snaturare la nostra identità — spiegano dalla società —. I nuovi giocatori dovranno integrarsi in un gruppo che ha costruito questa promozione con il lavoro e con il senso di appartenenza. La loro esperienza dovrà soprattutto essere uno stimolo e un aiuto per far crescere i ragazzi del nostro vivaio».

Perché è proprio il settore giovanile il cuore del progetto 7 Fradis. La Serie B, nelle intenzioni del club, non è soltanto un premio ma un'occasione: quella di far confrontare i giovani con un livello tecnico e atletico superiore, dove si cresce più in fretta.

Una palestra per il futuro

Accanto alla squadra, corre un secondo progetto altrettanto importante: la nuova palestra sociale, ormai vicina al taglio del nastro. Un'opera resa possibile da un impegno economico rilevante e dal sostegno di amici e sponsor che hanno creduto nell'idea.

«Siamo ormai nella fase finale dei lavori — raccontano dal 7 Fradis —. È stato fatto un grande sacrificio economico e senza l'aiuto di alcune persone, amici e sponsor che ci sono stati vicini, sarebbe stato molto più difficile arrivare a questo punto. La palestra rappresenta un investimento fondamentale per tutta la società e soprattutto per i nostri ragazzi». Una struttura pensata per tutte le categorie, dal minirugby alla prima squadra, dove allenarsi e prepararsi al meglio lungo l'intera stagione.

L'appello alle aziende

La Serie B, però, porta con sé anche costi importanti: un campionato nazionale significa trasferte sul continente e un bilancio da sostenere. Per questo il club lancia un appello agli imprenditori del territorio.

«Abbiamo bisogno che Sinnai ci stia vicino. Affrontare una Serie B nazionale è un impegno economico importante e stiamo cercando nuove aziende che vogliano affiancarci e diventare nostri sponsor. Vorremmo che questa esperienza fosse vissuta come un progetto di tutta la comunità, non soltanto della società».

L'idea è costruire una vera rete di imprese e realtà locali attorno al club: un sostegno che non riguardi solo la prima squadra, ma un progetto sportivo che coinvolge bambini, ragazzi e famiglie.

Dopo quarantasei anni, insomma, il sogno della Serie B è diventato realtà. Il 7 Fradis vuole viverlo con entusiasmo e ambizione, ma con i piedi ben piantati per terra: continuando a investire sul vivaio, sulle strutture e sul territorio. Perché il vero traguardo, adesso, è fare in modo che quel sogno duri nel tempo.

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