Non si ferma la rivoluzione in casa Montalbo. Dopo la retrocessione in Seconda Categoria il club verdeazzurro vuole ripartire sin da subito allestendo una formazione di livello per una rapida risalita in Prima Categoria. Dopo aver ufficializzato diversi giocatori, la dirigenza ha ufficializzato anche coloro che guideranno la squadra. Firmano con il Siniscola l'allenatore Nicolò Selis, il vice Marco Fadda e il collaboratore tecnico Roberto Manca.

Il club ha salutato dunque il tecnico Juri Matzuzzi e il vice Francescangelo Farris, per affidarsi a una nuova guida tecnica. Per Selis una carriera da allenatore iniziata ad appena 20 anni il con Coffaro a Cagliari, tra Terza e Seconda Categoria. Da lì tanta esperienza e un percorso costruito sul campo: 4 anni come collaboratore in Lega Pro con l'Olbia, tre esperienza da secondo allenatore in Eccellenza con Orrolese, Budoni e Lanusei, oltre al lavoro nei settori giovanili con l'Under14 Nazionale dell'Olbia, Giovanissimi Regionali e Allievi Regionali del Budoni. Nel suo percorso anche l'esperienza con la Budonese in Seconda Categoria.

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