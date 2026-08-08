Si ferma in semifinale l'avventura di Lorenzo Carboni nel tabellone di doppio dell'Atp Challenger 50 di Plovdiv.

Sul rosso bulgaro, il 20enne tennista algherese, in coppia con l'ucraino Volodoymyr Uzhylovskyi, ha approffittato del forfait nei quarti del coreano Gerard Campana Lee e del sudafricano Vasilios Caripi, ma in semifinale è stato fermato 6-2, 6-1 dal serbo Tadija Radovanovic e dal francese Cosme Rolland De Ravel.

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