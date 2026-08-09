Squadra che vince non si cambia. I portieri 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐗𝐚𝐱𝐚, 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐂𝐮𝐭𝐫𝐨𝐧𝐚 ed 𝐄𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐋𝐨𝐝𝐝𝐨 sono stati confermati in blocco dopo le ottime prestazioni della passata stagione. Leonardo Xaxa, nonostante la sua giovane età, è da considerarsi un veterano della categoria e della Costa Orientale Sarda. Per lui si tratta della quarta stagione in Serie D con addosso i colori gialloblù. Francesco Cutrona, invece, è arrivato dal Palermo nel mercato invernale della passata stagione. Ci ha messo davvero poco a integrarsi nel gruppo e dimostrare la sua affidabilità tra i pali. Ettore Loddo, lo scorso anno, ha fatto il suo esordio tra i grandi in Coppa Italia contro il Budoni per poi trovare spazio in campionato sia in casa del Trastevere, sia con l’Olbia nell’ultima giornata.

Confermati anche diversi veterani: Sergio Nurchi, Alessio Murgia, Antonio Demarcus, Andrea Feola, Antonio Loi e il capitano Andrea Demontis. Tutti giocatori che hanno fatto la storia di questa squadra. «La loro conferma – scrive la società - è un atto dovuto dopo quanto dimostrato nella passata annata».





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