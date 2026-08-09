Dopo l'arrivo dalla Torres dell'esterno Sajmir Dumani, il Latte Dolce riprende con le conferme: resta a Sassari il centrocampista diciannovenne Paolo Belloi. Il giocatore ha iniziato nella sua città, con la Polisport Nuoro, per poi completare la sua formazione nei settori giovanili di Olbia e Torres, in rossoblù milita nella formazione Primavera.

Intanto il tecnico Michele Fini esprime soddisfazione: "A parte le conferme, Abbiamo trovato profili interessanti, giocatori che vengono qua, come già quelli confermati, perché sanno che è una vetrina per lanciarsi verso palcoscenici più importanti".

L'amichevole contro la Torres ha fornito impressioni positive: "Sicuramente è stato un buon test contro una Torres che ha giocatori di altissima qualità. Ho visto una squadra coraggiosa che non si è solo difesa ma quando ha potuto è ripartita. Ci sono alcuni giocatori nuovi, il lavoro è lungo ma siamo contenti".

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