Nella scaletta di Robbie Williams al Romazzino c’è spazio per i suoi grandi successi da solista, come “Let Me Entertain You”, con cui rompe gli indugi, “Rock Dj”, “Supreme”, “Millennium”, “Feel” e “Angels”.

Ma anche per le cover dei grandi artisti del passato, tra cui “My way”, resa eterna da Frank Sinatra, hit della sua ex boy band, i Take That, da cui prende in prestito “Relight My Fire”, gli omaggi alla moglie (“la mia vita è cominciata quando l’ho conosciuta”, dice), a cui dedica “Love My Life”, e al padre, e il dialogo con gli ospiti accorsi per l’occasione nell’iconico hotel della Costa Smeralda di proprietà di Smeralda Holding, gestito dal gruppo Belmond.

Il live andato in scena ieri, momento clou della serata di gala del Big Art Festival, presentata da Eleonora Incardona e riservata a pochissimi ospiti internazionali, non ha deluso le attese.

Robbie irrompe nella notte della Costa Smeralda alle 23, dopo le esibizioni di Natisa, gli Esteriore Brothers, il sassofonista Max Merseny e la dj Katty Leen, e si esibisce per un’ora abbondante nel live che segna il ritorno in Sardegna a distanza di undici anni dal live del Cala di Volpe.

La pop star inglese, classe 1974, domina la scena al Romazzino così come domina la scena musicale internazionale da trent’anni. E c’è già chi spera nel tris, magari già il prossimo anno, di nuovo in Costa Smeralda.

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