Il Samugheo si prepara al prossimo torneo di Promozione. Riparte dal nuovo allenatore, Federico Trudu, 37 anni, ex Oristanese, Arborea e settore giovanile del Cagliari. Al suo fianco Andrea Lombardi, allenatore in seconda e preparatore dei portieri, Simone Manca, collaboratore tecnico, allenatore degli Allievi e responsabile tecnico del settore giovanile, e Andrea Soddu, preparatore atletico. «Gli obiettivi – commenta il presidente Gianluigi Deias - sono sicuramente quelli di confermare la categoria e gettare le basi per strutturarsi ancora di più in un campionato complicato come la Promozione. Migliorare il risultato dello scorso campionato è sicuramente l’obiettivo sperato».

I nuovi acquisti sono Antonio Fadda (ex Taloro), Leonardo Vacca (ex Ovodda e Taloro), Alberto Cugusi (ex Sanverese) e Fabio Savoldo (ex Atzara). Conferme per Emiliano Fernandez, Mattia Erbì, Mattia Gallon, Lorenzo Frau, Francesco Cabasino, Davide Cinà e i numerosi ragazzi cresciuti nel settore giovanile locale. Oggi è previsto l'inizio della preparazione pre-campionato.

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