Tommaso Puddu è un giocatore dell'Accademia SulcitanaL'ex capitano del Cus rinforza la mediana di mister Loi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'Accademia Sulcitana piazza un colpo di spessore per il proprio centrocampo. Il club ha ufficializzato l'ingaggio di Tommaso Puddu, mediano di grande esperienza reduce dalle ultime stagioni con i gradi di capitano del Cus, dove si è imposto come uno dei punti di riferimento della squadra.
Si tratta di un innesto di alto profilo, tanto sul piano tecnico quanto su quello della leadership. Puddu porta in dote qualità, personalità e la capacità di guidare il gruppo dentro e fuori dal campo: caratteristiche che vanno ad arricchire la rosa a disposizione di mister Andrea Loi, chiamato ad affrontare il prossimo, stimolante campionato di Promozione 2026-2027.
L'arrivo del centrocampista rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni della società, decisa a presentarsi al via della stagione con un organico competitivo e ben strutturato in tutti i reparti. La regia e l'equilibrio del centrocampo, in particolare, escono rafforzati da un profilo di comprovata affidabilità.
Intanto sono già fissati i primi appuntamenti del percorso di avvicinamento alla nuova annata. La preparazione precampionato prenderà ufficialmente il via il 17 agosto, mentre la prima uscita ufficiale è in programma il 30 agosto, in trasferta sul campo dell'Uta Calcio, valida per la Coppa Italia.
Anima, esperienza e qualità al servizio della maglia: l'Accademia Sulcitana dà il benvenuto a Tommaso Puddu, pronto a mettere il proprio bagaglio a disposizione del nuovo progetto.