Ritorna, a Villa Verde, l’appuntamento con il torneo di calcio a 5, intitolato “Beata Vergine Assunta”. Nel campo comunale del paese, fino al 18 agosto, si sfideranno 5 squadre, nell’iniziativa che coinvolgerà oltre 50 atleti.

Da stasera fino a giovedì 13 agosto le formazioni si affronteranno con la formula del girone uno all’italiana e gare di sola andata. Le prime quattro, poi, si affronteranno in semifinale (lunedì 17 agosto) e finali (martedì 18). Previste due partite al giorno, alle 21.30 e alle 22.30.

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