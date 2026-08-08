Un successo pieno, condito da un panorama che ha lasciato il segno. La quarta edizione di "Torre delle Stelle Corre – Una corsa tra le stelle", che quest'anno ha assunto anche il titolo di 1° Memorial Edith Pelgrims de Bigard, ha radunato ieri sera nella borgata marina quasi duecento partecipanti tra la prova competitiva e la camminata ludico-motoria.

Organizzata dall'ASD Atletica Maracalagonis con l'approvazione della UISP Comitato Territoriale di Cagliari e il patrocinio del Comune di Maracalagonis, in collaborazione con l'ASD Atletica Selargius e la SSD ARL Parco Torre delle Stelle, la manifestazione si è sviluppata sulle vie sterrate della borgata, con partenza e arrivo in via Orione davanti all'anfiteatro: un anello di 3 chilometri lungo via dei Pesci, via della Fenice e via Ercole, da ripetere due volte per i circa 6 chilometri della competitiva, affacciato sugli scorci del Golfo degli Angeli.

La gara

Successo assoluto per Valerio Caredda (Atletica Selargius), che ha chiuso in 20'48" precedendo Roberto Patuzzo (DK Runners Milano), secondo in 21'00", e Stefano Floris (Atl. Edoardo Sanna Elmas), terzo in 21'42". A completare la top five i sinnaesi Nicolas Orrù (22'14") e Francesco Usai dell'ASD Atletica Maracalagonis (22'50").

Tra le donne si è imposta Elisa Spazzafumo (Atl. Edoardo Sanna Elmas), settima assoluta in 23'29", davanti a Raimonda Nieddu, compagna di società, decima assoluta in 24'12", e a Elisabetta Orrù (Cagliari Marathon Club), tredicesima in 24'40".

Sono stati 79 gli atleti classificati, con una presenza internazionale garantita dal cubano Tomas Sablon Ibanez (27'38") e dal francese Gautier Pierre Carles (30'23").

Applausi meritati per i più esperti: Francesco Ambus (Atl. San Sperate), categoria M70, ha chiuso in 29'57" al trentasettesimo posto assoluto, precedendo diversi atleti con vent'anni di meno; alle sue spalle nella categoria Giuseppe Pireddu (GS Runners Cagliari) in 34'01". Tra le fila dell'ASD Atletica Maracalagonis buona prova anche di Rita Barbara Ligas, mentre nella M70 si è messo in evidenza Giovanni Pili dell'ASD Atletica 4 Mori.

Le prime due donne Spezzafumo e Nieddu

Premi e cerimonia

Ricchissimo il montepremi: oltre ai riconoscimenti per i primi tre assoluti, sono stati premiati i primi tre classificati di ogni categoria, mentre per chi ha preso parte alla camminata di 3,25 chilometri i premi sono stati assegnati per estrazione. A condurre la serata, con la consueta bravura, la speaker Giulia Innocenti.

Alla cerimonia finale sono intervenute per l'amministrazione comunale la vicesindaca e assessora alle Politiche Sociali Maria Paola Corona e l'assessora a Cultura, Spettacoli e Grandi Eventi Maria Maddalena Serra; per motivi personali non ha potuto essere presente la sindaca Francesca Fadda. Entrambe hanno sottolineato il valore di manifestazioni come questa da tutti i punti di vista: la visibilità che garantiscono alla località e al territorio, la ricaduta sul tessuto economico della borgata nel pieno della stagione estiva e, non ultima, la funzione sociale dello sport come occasione di aggregazione e di partecipazione aperta a tutte le età.

Soddisfazione anche da parte di Lucia Mascia, presidentessa dell'ASD Atletica Maracalagonis, che ha parlato di sforzi ripagati: mesi di lavoro organizzativo hanno trovato risposta nei numeri e nel clima della serata.

Tra i partecipanti anche numerosi turisti, attirati dalla cornice e dall'orario serale della manifestazione.

Il bilancio lo affida alle sue parole Giorgio Dessì, dell'ASD Sulcis Atletica Carbonia: «Prima di tutto una location stupenda, un percorso di gara con un panorama emozionante – un po' duro, ma ci siamo abituati – e un'organizzazione ottima. Insomma, ne è valsa la pena fare un po' di chilometri: bella serata. Se la rifanno, ci saremo di sicuro».

© Riproduzione riservata