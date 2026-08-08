Prima collaborazione tra le due società sassaresi controllate da InsulaSport: l'esterno Sajmir Dumani passa a titolo definitivo dalla Torres al Latte Dolce.

Esterno di centrocampo o terzino sinistro, ma impiegabile anche sulla fascia opposta, il ventunenne Dumani si è formato nel settore giovanile della Juventus per poi passare a quello del Chieri, compagine con la quale è arrivato ad esordire in Serie D. Con i piemontesi ha collezionato 61 presenze, con due assist ed un gol. Dumani vanta anche presenze con le giovanili della nazionale albanese.

Con la Torres, nella stagione scorsa, ha messo a referto 8 presenze in LegaPro. Fisico, corsa e abilità tecnica fanno di Dumani un giocatore importante per la quarta serie nazionale.

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