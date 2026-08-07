Sono tredici le società che hanno aderito al campionato regionale "Under 18".

La comunicazione è della Figc regionale con comunicato di questa settimana.

Sono Arcidano calcio 2020, Monastir, Azzurra Monserrato, Nuorese, Calcio Pirri, Sant'Elena, Tortolì, Simba, Asseminese, Tonara, La Palma Cagliari, Virtus Furtei, La Salle calcio.  

Il campionato regionale dilettanti “Under 18” avrà inizio domenica 27 settembre.

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