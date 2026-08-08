Sta lentamente prendendo corpo una nuova società calcistica a Carbonia che, assumendo la denominazione della città, potrebbe consentire l'iscrizione del club direttamente dalla Seconda categoria, se non addirittura dalla Prima: si chiamerebbe ASD Carbonia 1939.

La soluzione sarebbe stata perorata anche dall'amministrazione comunale per ovviare alla grave crisi finanziaria dell'attuale (e ancora in vigore) Carbonia Calcio il quale al culmine delle procedure burocratiche ha rinunciato all'iscrizione al campionato di Eccellenza.

La soluzione ipotizzata sarebbe stata quella di istituire un nuovo club ma recante nel nome il chiaro riferimento alla città e alla sua storia calcistica con un blasone ricordato e riconosciuto anche dalla federazione calcistica ai fini dell'iscrizione non al campionato di Terza ma di Seconda.

Con l'inizio della prossima settimana il quadro sarà molto più completo. Resta chiaramente da capire che fine farà anche l'attuale Carbonia calcio.

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